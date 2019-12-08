نور الشربيني بعد استلامها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى: أشعر بالفخر

عبرت اللاعبة نور الشربيني، بطلة العالم للاسكواش المصنفة الثانية على العالم، عن سعادتها بتكريمها وحصولها على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى من الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الأبطال أصحاب الإنجازات في عام 2019.

وقالت "نور" عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك": "أشعر بالفخر لاستلام وسام الجمهورية من الطبقة الأولى... شكرًا سيادة الرئيس".

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ونور الشربيني هي اللاعبة المصفنة الرابعة عالميًا في الإسكواش، توجت 4 مرات ببطولة العالم للإسكواش، كانت آخرها في البطولة التي أقيمت تحت سفح الأهرامات في أكتوبر الماضي.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للإسكواش، الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني البارليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخراً بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث منح الرئيس السيسي وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.