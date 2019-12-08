حكومة كوريا تشجع المواطنين على الزواج.. "بس محدش عايز": نربي حيوانات أحسن

يرفض مواطنو كوريا الجنوبية، الزواج والإنجاب وتكوين حياة أسرية وبدلا من ذلك يقبلون على تربية الحيوانات الأليفة، فأكثر من 60% من الشباب لا يرون مانعًا في أن تمنعهم المحلات من دخولهم بصحبة أطفال صغار تفاديًا للإزعاج، وهو ما يظهر نفورهم من الإنجاب.

وتحاول الحكومة الكورية جاهدة على تشجيع مواطنيها على الزواج والارتباط، فإن ثلاثة من بين كل عشرة أشخاص، يؤكدون أنهم يستطيعون إلغاء فكرة الزواج في حال كان الشريك أو الخطيب ضد تربية الحيوانات، بحسب موقع "شوسن إلبو".

وأورد الاستطلاع الذي جرى إعداده من قبل جمعية الإسكان والصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية، وشمل ألف شاب في العشرينات، أن 9.3 فقط من المستجوبين ينظرون إلى مسألة منع الأطفال من الدخول بمثابة انتهاك حق.

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ويعتبر 96.4 في المئة من المستجوبين الكوريين الجنوبيين، أن الحيوانات الأليفة التي يقومون بترتبيتها بمثابة أفراد من العائلة.

وحين سئلوا عن الزواج، أكد 47.3 في المئة أنهم لا ينوون الارتباط، ولم يتحمس لفكرة الزواج سوى 18.7 في المئة، لكن "المقلق" هو أن 56.9 في المئة ضد الإنجاب.

ويعتقد أكثر من ثلث المستجوبين أن الوسط الاجتماعي غير ملائم للإنجاب، إضافة إلى أسباب أخرى، لكن المؤكد بحسب الدراسة هو أن جيل الشباب الحالي في البلد الآسيوي صارت له ثقافة ورؤية مغايرتان عما كانت عليه الأمور في السابق.