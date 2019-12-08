للتخلص من الطاقة السلبية.. اختار الوقت المناسب لممارسة اليوجا

تخفف اليوجا من حدة التوتر وتساعد على النوم العميق والتخلص من الطاقة السلبية، وللحصول على أكبر استفادة من اليوجا يجب اختيار الوقت المناسب لممارستها، وفق لما ذكره موقع "brightside".

الوقت المناسب لممارسة اليوجا

ويعتبر أفضل وقت لممارسة اليوجا في الصباح الباكر وتحديدًا ما بين 5 إلى 7 صباحًا، وذلك للحصول على طاقة إيجابية.

أما إذا كنت ترغب في ممارستها كتمرين رياضي، فيمكنك اختيار وقت الغروب، ولا ينصح بممارسة اليوجا خلال فترة الظهيرة وساعات النهار ويحتاج الجسم إلى وقت كاف للراحة وهضم الطعام، لذلك يجب اختيار وقت الصباح الباكر لممارسة تمارين اليوجا.