يعالج الهشاشة وأمراض القلب.. فوائد تناول الكرنب النيء

يعتبر الكرنب من الخضروات الشتوية التي تدخل في تحضير العديد من الأطباق، ولكن الكثير منا لا يعرف فوائد الكرنب النيء، وفق لما ذكره موقع "health line".

فوائد تناول الكرنب النيء

يحد من مخاطر الإصابة بأمراض السرطان مثل البنكرياس، الرئة، البلعوم، والعظام، الدم.

يعمل على تقوية الجهاز المناعي مثل الرشح والإنفلونزا والسعال.

يعالج الالتهابات المختلفة التي تصيب جسم الإنسان.

يساعد على إنقاص الوزن.

يحمي من الإصابة بكل من الزهايمر، والنسيان، وفقدان الذاكرة.

يحمي من هشاشة العظام، ويقلل من آلام المفاصل والعضلات.

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يؤخر ظهور علامات الشيخوخة، والتجاعيد الناتجة عن التقدم في السن.

يحافظ على صحة الأذن، وبالتالي يحميها من الإصابة بالأمراض المختلفة كضعف السمع، والصمم.

يهدئ الأعصاب، ويرخيها، وبالتالي يقلل الأرق والتوتر.

يعالج الحروق المختلفة.

يحافظ على البشرة نضرةً ورطبة، كما يعالج مشاكلها العديدة كالبثور، وحب الشباب، والندبات.

يحافظ على صحة القلب، ويحد من مخاطر إصابته بالعديد من الأمراض مثل تصلب الشرايين، والنوبة القلبية، وضعف عضلة القلب، والذبحة الصدرية.