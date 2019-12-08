تناولها في الشتاء.. 5 أنواع شوربة ساخنة تخفض ضغطك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تعمل بعض أنواع الشوربة الساخنة والمعلبة التي يتناولها الكثيرون من مرضى الضغط، خاصة في موسم الشتاء، على رفع معدلات ضغط الدم، في حين يمكن اختيار بعض الأنواع الغنية بالعناصر الغذائية، والتي تعمل على خفض الضغط وتكسب الجسم العديد من الفوائد الصحية. للمزيد عن أنواع شوربة ساخنة تخفض ضغطك.. اضغط هنا

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