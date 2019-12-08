لتوتر العلاقة بين الوالدين 5 آثار سلبية على الطفل.. منها الشعور بالمرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعاني الأطفال من الإجهاد بنفس الطريقة التي يتعرض لها البالغين، ويصاب حوالي 13٪ منهم إلى القلق لأنهم في بيئة غير صحية نفسيًا، إذ تشكل العلاقة السيئة بين الوالدين خطورة على الحياة الحالية والمستقبلية للطفل.

نستعرض لكم آثار العلاقة السيئة بين الوالدين على الطفل وكيفية تجنبها، بحسب ما ذكره موقع "برايت سايد".

- الشعور بالمرض

مشاعر الآباء السلبية تجاه بعضهما قد تؤثر على صحة أطفالك البدنية بشكل كبير، لذا يجب على الزوجين إدارة مشاعرهم أمام الأطفال، وعدم استخدام الأبناء كوسيلة ضغط بينهما.

- الشعور بالذنب

أثناء الأوقات الصعبة، وخصوصا لحظات الطلاق، يشعر الأطفال بالذنب ويعتقدون أنهم السبب في كل هذه الخلافات.

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ويحاول بعض الأطفال في الإصلاح بين والديهم بطرق مختلفة مثل الصراخ أو البكاء أو عدم القيام بأي شيء.

يجب عليك أن تخبر ابنك أن هذه المشاكل ليست خطأهم، وأن الطلاق هو الحل للانتهاء من مشاكلكم.

- يعتقدون أن مشاعرهم غير مهمة

المشاكل بين الأب والأم تجعل الأطفال يشعرون بأن مشاعرهم ليست مهمة، لأن الأب والأم دائمًا يتجاهلونها، ما يؤدي إلى اصابتهم بالعدوانية مع الآخرين.

ويجب على الوالدين تشجيع أطفالهم على التعبير عن مشاعرهم، بشكل دائهم من خلال الحكي والرسم والألعاب.

- الاكتئاب.

الاكتئاب الذي يصيب الأمهات بسبب التربية يؤثر أيضًا على الطفل بشكل كبير، لذا على الوالدين أن يتخطوا هذه المرحلة ويتعاملون معها بشكل سليم حتى تتحسن صحة الطفل.