بينها الاكتئاب.. تعرض على أسباب ضبابية الرؤية المفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يتعرض البعض إلى تشوش الرؤية بشكل مفاجئ دون أن يعرفوا سببًا لذلك، وبخلاف المشاكل المعتادة للنظر، فإن هذه الحالة الطارئة تعد مؤشرا لعدد من الأمراض التي يجب الانتباه إليها، وضرورة الذهاب إلى الطبيب فورًا.

نستعرض لكم بعض من هذه الأسباب، بحسب ما ذكره موقع "برايت سايد".

- السمنة

يؤكد الأطباء دائمًا أن وزن الجسم مرتبط بصحتنا، وترتبط السمنة بالعديد من أمراض العين. وإذا كنت تعاني من السمنة وتعرضت لتشوش مفاجئ في النظر، يجب عليك زيارة الطبيب واتباع نظام غذائي منخفض الدهون لإنقاص وزنك، إلى جانب دواء للعيون.

- الصداع النصفي

يسبب الصداع النصفي العديد من المشاكل من بينها الرؤية الضبابية، ورؤية خطوط بيضاء أو متموجة وبقع.

وعادة تحدث هذه الأعراض قبل الاصابة بالصداع، ويفضل الجلوس في مكان هادئ ومظلم لبعض الوقت، حتى تتخلص من الصداع.

- الاكتئاب والقلق والحزن

يؤدي الاكتئاب والشعور بالحزن وكذلك القلق والعديد من المشكلات النفسية إلى أزمات صحية خطيرة، من بينها عدم وضوح الرؤية.

- الصرع

يعاني البعض من المصابين بالصرع بأعراض جانبية أخرى مثل فقدان البصر.

- الحمل

لا يعرف الكثيرون أن الحمل يتسبب في رؤية ضبابية، وذلك نتيجة لتغيير الهرمونات، وبالرغم من اختفائه مع مرور الوقت، إلا أنه من الضروري اجراء الفحوصات اللازمة.

- احمرار العينين

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الاحمرار الشديد للعين مع تورم الجفن يصيب المريض بضبابية ف الرؤية وربما يؤدي إلى حكة وحرقان شديد.

- ورم في المخ

على الرغم من ندرة حدوث هذا العرض مع أورام المخ، ولكن أحيانًا ما يتعرض البعض من المصابين به بضبابية في الرؤية، حيث يضغط الورم على الدماغ بشكل كبير ما يسبب آلام مختلفة في الجسم.

- الصدفية

تؤثر الطبابية بشكل كبير على الرؤية إلى جانب مشكلة الجلد الأساسية، إذ تسبب الصدفية التهاب في قزحية العين، تؤدي إلى تشوش وحساسية للضوء.

- السكتة الدماغية

حذر الأطباء من الشعور برؤية ضبابية مفاجئة مصحوبة بواحد أو أكثر من الأعراض مثل الدوخة ، وفقدان التوازن ، وتنميل الوجه والجسم ، ومشاكل في التحدث، أو الضعف، إذ يجب الاتصال بالإسعاف فورًأ، لأنك قد تكون مصابًا بسكتة دماغية.

- ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم

الارتفاع أو الانخفاض في ضغط الدم، يسببان عدم وضوح للرؤية أيضًا.

- مرض الشلل الرعاش

يؤثر الشلل الرعاش على الأعصاب مما يؤدي إلى فقدان جزئي أو كلي للرؤية.

- فرط نشاط الغدة الدرقية

المصابون بفرط نشاط الغدة، معرضون للإصابة بالرؤية الضبابية بشكل كبير، إلى جانب سرعة الإرهاق والشعور بالضعف.

- مرض السكري

يتعرض مرضى السكر إلى الإصابة بضبابية الرؤية خاصة مع فقدان الوزن.