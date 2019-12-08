لعاشقات الجاردينيا هذه أجمل العطور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - زهرة الجاردينيا، تشتهر بشذاها الرائع والبارز والناعم في الوقت نفسه. فلا يمكن أن تمر زهرة الجاردينيا من دون أن يلاحظ المرء عبيرها لآسر ورائحتها الأخّاذة. هذا لا يعني طبعا أنّ هذه الزهرة تتمتع برائحة وقحة، تفرض نفسها، لا بل على العكس، ففي عطرها الكثير من الرومانسية والأنوثة والغموض أحيانا. فما رأيكِ بالاطلاع معنا على أبرز عطور السيّدات التي تفيض برائحة الجاردينيا ؟

إقرئي أيضاً: 3 عطور جديدة من كيم كاردشيان لعاشقات الغاردينيا



1. Estée lauder tuberose gardenia:

Estée lauder tuberose gardeni

عطر يفيض بالجاردينيا الممزوجة بنبات مسك الروم (Tuberose). الرائحتان الأحبّ إلى قلب ايستيه لاودر الجدّة. وحين قرّرت الحفيدة إلين لاودر تكريم ذكرى جدتها، ابتكرت عطرا يحتوي على الرائحتين الأجمل لجدّتها. فكان هذا العطر الذي يحتوي أيضًا على أزهار البرتقال والياسمين والنيرولي والفانيليا.

Advertisements



2. Little Black Dress من Avon:

Little Black Dress

عطر عصري كلاسيكي، يفيض بزيت الليمون الحامض العطري الإيطالي، ممزوجا بنغمات الياسمين والجاردينيا وخشب الصندل وزهرة الفاوانيا. يعبر هذا العطر عن الكثير من الأناقة، علما أنه يلائم يوميات السيدة العصرية.



3. Marc jacobs decadence:

Marc jacobs decadence

عطر ساحر وجذاب جدا، يحاكي المرأة الناضجة والواثقة من نفسها وصاحبة الشخصية القوية. تمتزج في هذا العطر نغمات من الشامبانيا والعنبر والجاردينيا والياسمين والأوريس والفيتيفير.



4. black opium ysl:

black opium ysl

عطر جذاب، أنثوي، حسي إلى أبعد حدود كغالبية عطور دار "إيف سان لوران". يحاكي المرأة الناضجة، المقدامة، تلك التي لا تقف عقبة في وجهها. تطغى على النغمات الأولى رائحة من القهوة ممزوجة بالفلفل الوردي. تليها نغمات من الياسمين، وزهرة البرتقال، والباتشولي، والأرز.

إقرئي أيضاً

أجمل العطور بميزانية معقولة تناسبك جداً

أفضل العطور النسائية المركزة والجذابة في الشتاء

10 حيل لجعل العطور تدوم أكثر