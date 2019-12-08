تعرفي إلى تقنية الهايدرافيشل وكم مرة تحتاجينه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - الهايدرافيشل هو إحدى التقنيات القوية والفعالة في عملية تنظيف البشرة، وهو عبارة عن جهاز بأكثر من أداة تُستخدم لمراحل تنظيف البشرة المختلفة، وهو يساعد في إزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت، والأوساخ والجراثيم. كما أنه يُعتبر مرطبًا فعالًا وقويًّا للبشرة، ويمنح الوجه مظهرًا صحيًّا ولامعًا لفترة طويلة.



كيف تعمل تقنية الهايدرافيشل؟

تقنية الهايدرافيشل





- أول أمر يكون عبارة عن تطهير البشرة باستخدام الأحماض المختلفة لقتل الأوساخ والجراثيم، وقد تشعر الصبيّة ببعض الاحمرار أو التوهج بالجلد، ولكن هذا الأمر طبيعي.



- تأتي العملية الأخرى وتكون عبارة عن تقشير الوجه، لإزالة الجلد الميت، والطبقة المحمّلة بالأوساخ على الجلد.



- إزالة الأوساخ العميقة والرؤوس السوداء، يأتي في المرحلة ما بعد التقشير، لأنّ البشرة تكون مهيّأة لإزالة الأوساخ العميقة.



- ترطيب الوجه ويكون عبارة عن ماسكات طبيعية للترطيب، مع سيروم معزز للبشرة، ويحتوي على الكولاجين الذي يمنحكِ حيوية وشبابية.



- تترك هذه المرطبات والزيوت على الوجه وزمة ثم يعرّض الوجه لأضواء الليزر الملونة، التي تتفاعل بشكل جيد مع بشرتكِ، وتحسن من امتصاص الجلد للمرطب.



كم مرة يفضل عمل الهايدرافيشل للوجه؟



يفضل أن تحصلي على جلسة واحدة لعمل الهايدرافيشل كل شهر أو شهر ونصف الشهر، وهي مدة كافية لكي تعيدي الحيوية لبشرتكِ كل فترة، والحفاظ على وجهكِ نظيفًا، وخاليًا من الأوساخ.



بأيّ عمر يجب أن أبدأ بتقنية الهايدرافيشل؟



يُنصح به من فترة المراهقة للحفاظ على البشرة نضرة وشبابية، وتجنب مشاكل البثور السوداء وحبوب الوجه، كما أنّ استخدام جهاز الهايدرافيشل لا يضر بمشكلة حب الشباب لدى الصبايا بتلك الفترة.

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