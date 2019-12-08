أفضل عطور المساء لحضور آسر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - عطور المساء، تختلف عن عطور النهار والعطور الملائمة لأجواء المكتب أو حتى عطور الشاطئ. فمعروف أنّ عطور المساء، تتمتّع بمستوى أعلى من الجاذبيّة، لأنّ الهدف منها هو أن تترك وقعا لافتا. لذلك، على عطور المساء أن تحتضن نسبة مركزة من التوابل والبهارات والأخشاب. في ما يأتي، نضع بين أيديكنَّ مجموعة من العطور التي تحاكي السيّدة الجذابة، والواثقة، وصاحبة الحضور القوي.



إليك باقة من أفضل عطور المساء:



1. عطر Santal Blush من توم فورد:

عطر Santal Blush

يفيض هذا العطر، الذي صدر في سبتمبر (أيلول) 2011، بمجموعة رائعة من البهارات والتوابل والأزهار والأخشاب، ما يجعله عطرا يفيض بالغموض والجاذبية والرونق. يستهل نغماته بمجموعة من التوابل الهنديّة، الكمون، القرفة، بذور الجزر، ليتابع نغماته الوسطى مع الياسمين واليلانغ يلانغ والورد. في الختام، ترسو القاعدة على خشب الصندل الأسترالي، الأرز، البنزوين، المسك، العود.



2. عطر Gucci Guilty من غوتشي:

عطر Gucci Guilty

ينتمي هذا العطر الفاخر، الذي صدر في العام 2010، إلى عائلة العطور الشرقية التي تمتزج فيها الأزهار مع الأخشاب بشكل مذهل. صُمِّمت هذه القارورة للمرأة الجذابة والجريئة والتي تحبّ الحياة بكلّ ما فيها. تحتوي على المندرين والفلفل الوردي والجيرانيوم والعنبر والباتشولي والدرّاق. يعتبر هذا العطر من أشهر العطور التي تلائم المساء.



3. عطرSi من جورجيو أرماني:

عطرSi

صدر هذا العطر في العام 2013. يتمتع بنغمات رائعة، تجسد جوهر الأناقة الإيطالية. يُعتبَر متعدد الأوجه، إذ إنه ناعم وحادّ في الوقت نفسه. يأسر الحواس فور تطبيقه. يجمع بين رحيق الكشمش الأسود وقلب فريزيا وإكليل الجبل، مع قاعدة خشبية مسكية. صُمِّم هذا العطر للمرأة العصرية القوية والمؤثرة.



4. عطر Smoke Show:

عطر Smoke Show

عطر مصمم للجنسَيْن، صدر في العام 2015. يستطيع، انطلاقًا من نغماته العليا، أن يأسر الحواس. عطر نابض، يلائم أجواء المساء. يفيض بمزيج من الأخشاب والفلفل الوردي والزعفران. أما على مستوى النغمات الوسطى فتمتزج زيوت الورد مع الجلود، فيما تحتوي القاعدة على الفيتيفير والأرز.

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