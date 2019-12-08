إطلالة نوال الكويتية في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - في ليلة طربية كويتية، أحيت الفنانة نوال الكويتية حفلًا غنائيًّا مميزًا، ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة الفنان نبيل شعيل، وتميزت نوال خلال الحفل بدخولها وطرحها لفيديو كليب جديد من الألبوم الذي طرحته مؤخرًا، كما ظهر تميزها باطلالتها الأنيقة.

اطلالة نوال الكويتية في موسم الرياض

اطلالات نوال الكويتية الراقية



تألقت نوال خلال الحفل بفستان أسود طويل مزين بتطريزات لامعة وأكمام عصرية، إلى جانب القماش الشفاف الذي جمَّل الفستان من الأعلى، والحزام المميز، وكان فستانها من تصميم دار لابورجوازي، ونسقت اطلالتها بمجوهرات من المصمم محمد الباكر، الذي زينها بعقد طويل مصمم بفصوص فضية وسوداء، وأقراط ضخمة بالتصميم نفسه، ومن الناحية الجمالية اهتم بشعرها الويفي، خبير الشعر وسيم، وعن مكياجها فقد استخدمت لها خبيرة التجميل مشاعل عجيل، اللون الزهري الفاتح الذي دائمًا ما يجمِّل اطلالاتها المختلفة، ورسمت عينيها بقلم الكحل السائل والرموش الكثيفة.

اطلالة نوال الكويتية في موسم الرياض



وفاجأت نوال جمهورها بعرض فيديو كليب من ألبومها الأخير لأول مرة، وبعد أن انتهى ظهرت على خشبة المسرح محيِّيَة جمهورها، الذي استقبلها بتفاعل وانسجام كبير، وخاطبت نوال الحضور، قائلةً: "محظوظة اليوم بالغناء في الرياض"، كاشفة عن اشتياقها الكبير لجمهور العاصمة السعودية.

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