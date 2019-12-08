عبايات وقفاطين قطيفة باللون الأخضر لحفلات نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - اقتربت احتفالات نهاية العام، وبعض الصبايا اللاتي يعتمدن على ارتداء العبايات، فحتى بتلك المناسبة لا يتخلين عن هذه الموديلات من العبايات والقفاطين أيضًا.

وبالطبع أنتِ تفكرين الآن بتصاميم راقية ومختلفة، والكثير منا ينجذب إلى اللون الأخضر لاطلالة تتناسب مع أجواء الكريسماس والبهجة بالعيد، ولهذا اخترنا لكِ موديلات عبايات وقفاطين فيلفت مناسبة للشتاء باللون الأخضر لحفلات نهاية العام.

العباية الفيلفت المفتوحة مع تطريزات الورود

العباية الفيلفت المفتوحة مع تطريزات الورود





يمكن مع فستانكِ الضيق ارتداء تلك العبايه المفتوحة من qabeela مع تطريزات الورود البيج على الأكمام، أنيقة وناعمة تناسب كل الصبايا، كما أن اللون الأخضر العشبي الداكن يناسب كل الفتيات خاصة صاحبات البشرة الفاتحة.



القفطان المطرز الأخضر للمناسبات الكبيرة

القفطان المطرز الأخضر للمناسبات الكبيرة



أما هذا الموديل من caftan chic مع خامة الجاكار المنفوشة، فهو مثالي للحفلات الفخمة والكبيرة، ومحتشم بالوقت نفسه، مناسب للصبايا الممتلئات، فهذه الخامة بإمكانها أن تخفي عيوب الجسم.

كما أن اللون الأخضر مع اللمسة الذهبية يمنح الصبايا صاحبات البشرة الخمرية بشرة متوهجة واطلالة لافتة للأنظار.



القفطان باللون الأخضر الزيتوني للحفل البسيط

القفطان باللون الأخضر الزيتوني للحفل البسيط



أما إذا كان الحفل بسيط في المنزل مثلا، فإليكِ هذا القفطان باللون الأخضر الزيتوني، بسيط وهاديء، نسقي معه اكسسورات اليد أو أقراط الأذن الكبيرة، للمسة مختلفة أكثر.

واختاري كذلك حذاء مدبب باللون الذهبي مع الكعب الأنثوي الناعم لتزيدين اللوك جمالا.

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العبايه مع الأكمام الواسعة المطرزة بالدانتيل

العبايه مع الأكمام الواسعة المطرزة بالدانتيل





أعجبنا كثيرًا هذا الموديل من thefashionspot للعبايه الفستان البسيطة مع حزام رباط الخصر، والأكمام الواسعة للدانتيل، مناسبة أكثر للصبايا صاحبات الجسم الكمثري والساعة الرملية.

الأهم أن تعتمدي معها حذاء أنثوي مدبب من الممكن أن تختاريه باللون الذهبي، أو الأبيض، أو كذلك النود البيج، كل تلك الألوان تتناغم بدرجة كبيرة مع الأخضر العشبي.



العبايه برسومات فلكلورية

العبايه برسومات فلكلورية





اللجوء للشكل التقليدي للرسومات الفلكلورية أمر سوف يبدو مختلف وجذاب بحفلات نهاية العام، كهذا الموديل من laresta fashion، لكنه أيضًا يناسب الفتيات صاحبات الذوق الرقيق، ولا يناسب بشكل كبير الحفلات الفخمة، اعتمديه مع سهرتكِ مع الصديقات، مع اكسسورات الشعر أو حجاب باللون الأبيض، وحذاء ذهبي أو أبيض.



بهذا الألبوم إليكِ عبايات وقفاطين قطيفة باللون الأخضر لحفلات نهاية العام.

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