معاطف شتوية من مجموعات الأزياء الجاهزة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - لا تكتمل إطلالة الشتاء من دون المعطف الفاخر الذي يجعلك تظهرين أكثر أناقةً.



وأكتظت منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020 بعشرات الموديلات من المعاطف الشتوية والتي يمكن أن نستخلص منها أبرز صيحات موضة هذا الموسم.



شاهدي تشكيلة منوعة من معاطف شتاء 2020 وأختاري منها ما يناسب شكل جسمك.



معاطف شتوية مطبعة

KATE SPADE



شهدت مدرجات عروض خريف 2019 حضور لافت للمعاطف الشتوية المزينة بالطبعات الملونة مثل تصميم ماركو رامبالدي Marco Rambaldi كما لفتنا الحضور الطاغي للمعاطف المغطاة بالنقوشات البرية مثل الموديلات الموقعة من كيت سبيد Kate Spade و Ports 1961، ألجئي إلى هذه الصيحة اذا كنتِ طويلة القامة.

معاطف طويلة ماكسي

CAROLINA HERRERA



شغلت جانب كبير من مجموعات هذا الموسم وتسابقت ماركات شهيرة مثل كارولينا هيريرا Carolina Herrera و Giada على تقديم تصاميم فضفاضة ستؤمن لكِ إطلالة محتشمة تناسب المحجبات تخفي جميع عيوب جسمك لا سيما البطن البارز.



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معاطف مخططة

NOON BY NOOR





زودت معاطف هذا الموسم ببعض التفاصيل العصرية مثل التقليمات العمودية التي زينت الموديل الذي رصدناه لدى الماركة البحرينية نون باي نور Noon by Noor، تساهم هذه التصاميم في إبراز طول القامة لذا نرشحها للقصيرات.

معاطف بجانبين غير متماثلين

MSGM



برزت هذا العام صيحة الأزياء المصممة بجانبين غير متماثلين كما في مجموعة ماركة MSGM التي قدمت معطف Oversized مصمم بجانب وردي والآخر باللون الجملي الكلاسيكي، اعتمدي هذا الستايل فقط اذا كنتِ نحيفة الجسم.

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