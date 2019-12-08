عبايات سوداء من مجموعات 2019 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - يبدع المصممون بتصميمات مميزة وراقية من العبايات السوداء تحديدًا. هذا العام، اكتظت مجموعات أشهر الماركات بـ العبايات السوداء الفخمة والتي أتت بقصات متنوعة لترضي جميع الأذواق، اكتشفي أبرز صيحات هذا الموسم وأختاري الموديل الذي يناسب شكل جسمك.



عبايات سوداء بترفلاي

عباية سوداء من تصميم ADORE BOUTIQUE





لا تزال العبايات السوداء الواسعة بموديل البترفلاي الشهير مستحوذه على مجموعات أشهر المصممين، ابتكرت ماركة آدور بوتيك Adore Boutique تصميم أنيق خالي من التطريز يناسب اطلالات النهار ونرشحه لصاحبات القوام الكنز ليمنحهن مدى أعرض للجسم.

عبايات سوداء ترنش

عباية بموديل المعطف من مجموعة ANATOMI



لا خلاف على أن العبايات المصممة بطراز المعطف الترنش الكلاسيكي تعتبر من أبرز إتجاهات هذا الموسم وقدمت ماركة أناتومي Anatomi باقة مميزة أحببنا منها الموديلات السوداء التي تأتي في صالح المرأة العاملة، نسقيها مع اطلالتك الرسمية واختاري التصميمات ذات الياقات العريضة اذا كان قوامك كمثري الشكل.



عبايات سوداء مطرزة

عباية سوداء من تصميم DAJ



درجت أسماء كبيرة في عالم صناعة العبايات الشرقية تصميمات راقية من العبايات المحبوكه بالتطريز المتقن، تأتي عبايه ماركة داج Daj كخيار رائع لإطلالات السهرة وطلعات المساء بشكل عام، نسقيها مع فستان أبيض أو بيج فاتح اذا كنتِ نحيلة القوام، استعيني بالعبايات من توقيع الماركة نفسها التي يتركز تطريزها عند منطقة الساقين اذا كان قوامك على شكل التفاحة.



عبايات سوداء من دون تطريز

عباية سوداء من توقيع LEENAZ



اذا كنتِ ممتلئة الجسم فأنتِ في حاجة إلى العبايات السوداء الخالية من التطريز والطبعات، ونرشح لكِ واحد من تصميمات ماركات Nafs designs أو Leenaz، وتلك الأخيرة تميزت عباءتها بقصتها الفضفاضة من الأمام لذا نرشحها للواتي يعانين من مشكلة بروز البطن.

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