محكمة الأسرة تقضي بعدم استحقاق "المطلقة خلعا" أجرا مقابل حضانة أولادها

قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، برفض الدعوى المقدمة من "سارة.ح" تطالب فيها بأجر حاضنة، وجاء بحيثيات الحكم أن المطلقة خلعا ليس لها أجر حاضنة لتنازلها عن حقوقها المالية في دعوى الخلع.

وكانت أقامت المدعية دعوى تطالب فيها زوجها السابق بأجر مسكن وأجر حاضنة، وبدل الفرش والغطاء، وأوضحت في دعواها أن الشقة موضوع قرار التمكين، ثبت من المعاينة أنها لا تصلح للإقامة فيها لخلوها من الأبواب والأدوات الصحية، والمنقولات، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بأجر مسكن حضانة للصغار منذ تاريخ تقديم الطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية.

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وأيدت المحكمة حكم بدل المسكن وبدل الفرش والغطاء، كما رفضت بدل الكسوة، وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لم يفرض لها بدل كسوة ولصغارها كون نفقة الصغار تشمل الملبس، وفيما يخص الشق المعني باستحقاقها أجر خاضنة، قبول بالرفض.

وأوضحت المحكمة أنه لم يفرض لها أجر حضانة فهو غير سديد، إذ أنها تنازلت في دعوى الخلع عن كافة حقوقها المالية والشرعية بمحض إرادتها.