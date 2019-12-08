"إيه منعك تتجوزي؟".. فتيات يجبن على السؤال الصعب: كله رايح

"إيه منعك تتجوز".. هاشتاج دشنه رواد مواقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لتسليط الضوء على أزمة تأخر سن الزواج بين الشباب، ولكنه بالطبع لم يخل من التعليقات الساخرة.

العديد من الفتيات والشباب أجابوا على السؤال من وجهة نظرهم، ليعبروا عن أحلامهم حول شريك الحياة، ويتصدر الهاشتاج موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت إحدى الفتيات أثناء تفاعلها مع الهاشتاج: "بعد حالة الطلاق وكمية الانحدار اللي شوفته وعدم الاحترام وخروج أسرار البيت لكل الناس كل دا يخليني أعيد حساباتي واختار زوج مناسب بوعي أكثر، بالمناسبة مش موجود في الدنيا تقريبا أو موجود كله رايح".

وتفاعلت أخرى مع الهاشتاج معلقة، "ماما يا سيدي متقدرش تعيش من غيري"، فيما تابعت أخرى، "ملقتش حد يستاهل، علشان مبقاش ملكة النشير ولا أميرة في المطبخ".

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ولم يقف الشباب مكتوفي الأيدي أمام الهاشتاج حيث قدموا العديد من الأفيهات أيضا، "أبوها طمعان فيا وعاوز 300 ألف مهر"، "حضرتك لو عندي شقة هتجوز من بكرة، مش معايا حق بدلة الفرح".

تواصل هُن مع عدد من الفتيات، للرد على تساؤل الهاشتاج "ايه منعك تتجوز"، وقالت "نانسي.س"، صاحبة الـ24 عامًا، "محتاجة يكون في راجل بجد ويخاف عليا ومش عايز يتجوز لفكرة إنه يستقر وبس، لازم أحس اني مطمنة، وهكون معاه في تسهيلات في الجواز من أهلي، محتاجة راجل ميبقاش عادي علشان أفكر في الجواز يكون صادق ويتقي ربنا فيا".

بينما رأت "رنا.م"، صاحبة الـ29 عامًا، إنها تحتاج: "صبر وتفاهم، وأشخاص تقدرنا وتعرف تتعامل معانا ومع تقلباتنا، محتاجين شخص يكون مراية لينا وكإننا قدام نفسنا ويكون سند لينا طول الوقت، محتاجين رجالة صح عارفين يشيلوا مسؤولية".