منها الفلفل الأحمر والكمون.. توابل تساعد على خسارة الوزن

تعمل التوابل في بعض الأحيان على سرعة خسارة الوزن، من خلال حرق السعرات الحرارية. ومن التوابل التي تساعد في إنقاص الوزن وفق لما ذكره موقع "health life"..

الفلفل الحار

يعد الفلفل الأحمر الحريف أو الحار من التوابل التي تحرق 100 سعرة حرارية في اليوم، يمكن إضافة رشة منها إلى الوجبات الرئيسية.

الكمّون

يوصف الكمّون لتهدئة الانتفاخ والتلبك المعوي والتوتر العصبي أيضاً، إلى جانب زيادة حرق الجسم للدهون المخزنة.

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الزنجبيل

كبح الشهية من فوائد الزنجبيل، إلى جانب أنه يساعد على زيادة الكولسترول وتنظيم نسبة السكر بالدم.

الفلفل الأسود والكركم

يعيق الفلفل الأسود الجسم عن تخزين مزيد من الدهون، كما أنه ضروري ليستطيع الجسم امتصاص الكركم والذي يقوم بدوره بتحفيز حرق السعرات الحرارية.

القرفة

تقوم القرفة بتنظيم السكر والكولسترول بالدم، وزيادة حرق السعرات الحرارية.