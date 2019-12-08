- 1/2
- 2/2
حصلت الروسية كسينيا كريفكو صاحبة الـ37 عامًا، على لقب ملكة جمال سيدات العالم المتزوجات في مسابقة "مسز غلوب"، التي تستضيفها مدينة شيزين الصينية. ولدت كسينيا في مدينة كيميروفو في سيبريا، وهي أم لأربعة أطفال.
و"مسزغلوب" مسابقة سنوية تضم مشاركات متزوجات من جميع أنحاء العالم، لمن تزيد أعمارهن على 25 عامًا.
وتخوض المشاركات في المسابقة عدة مراحل وتصفيات على مدى أسبوع تقريبا وصولا إلى المرحلة النهائية، حيث يجري اختيار الفائزات بتصويت لجنة التحكيم والتي تضم 37 عضوا من الجنسين، وفقًا لموقع "سبوتنك" الروسي الناطق بالإنجليزية.
وحصلت الأكوادورية جيوفانا أندرادي على لقب الوصيف في المركز الثاني، ومن ثم أنستازيا بوجكوفا من جمهورية القرم الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر أم لأربعة أطفال.. روسية تتوج بلقب ملكة جمال المتزوجات لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.