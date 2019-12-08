أم لأربعة أطفال.. روسية تتوج بلقب ملكة جمال المتزوجات لعام 2020

حصلت الروسية كسينيا كريفكو صاحبة الـ37 عامًا، على لقب ملكة جمال سيدات العالم المتزوجات في مسابقة "مسز غلوب"، التي تستضيفها مدينة شيزين الصينية. ولدت كسينيا في مدينة كيميروفو في سيبريا، وهي أم لأربعة أطفال.

و"مسزغلوب" مسابقة سنوية تضم مشاركات متزوجات من جميع أنحاء العالم، لمن تزيد أعمارهن على 25 عامًا.

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وتخوض المشاركات في المسابقة عدة مراحل وتصفيات على مدى أسبوع تقريبا وصولا إلى المرحلة النهائية، حيث يجري اختيار الفائزات بتصويت لجنة التحكيم والتي تضم 37 عضوا من الجنسين، وفقًا لموقع "سبوتنك" الروسي الناطق بالإنجليزية.

وحصلت الأكوادورية جيوفانا أندرادي على لقب الوصيف في المركز الثاني، ومن ثم أنستازيا بوجكوفا من جمهورية القرم الروسية.