أصاب تلاميذ في أسيوط.. تعرف على أعراض الجديري المائي

أصيب 20 تلميذًا بالجديري المائي بمدرسة الناصرية الابتدائية بمدينة أبنوب التابعة لمحافظة أسيوط، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تغلق فيها مدارس بسبب الإصابة بالجديري، حيث أغلقت مدرسة الجمهورية الابتدائية في كفر الشيخ لمدة 3 أيام، نتيجة إصابة نحو 16 تلميذا بمرض الجديري المائي.

يعتبر الجديري المائي مرض فيروسي معدٍ ينتقل بسهولة كبيرة عن طريق الجهاز التنفسي مع اختلاط الأطفال، ومن أعراضه حسب الدكتور سعيد ماهر استشاري الأمراض الجلدية والذكورة، وفق حديثه لـ "هُن".

أعراض الإصابة بـ الجديري المائي

الحمى.

آلام في العضلات.

فقدان الشهية.

الغثيان.

الأرق.

فيما يعاني المريض بعد ظهور الطفح الجلدي من الأعراض التالية

انتشار البقع في الجسم كله وخاصة الوجه والأطراف والصدر والظهر، وأحيانا داخل الفم.

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تغير شكل البقع من صغيرة لكبيرة.

الشعور بالحكة.

جفاف البثور من الماء وظهور القشور.

الإحمرار الشديد في الجسم.

ارتفاع درجة الحرارة التي تصل لـ40 درجة أحيانًا.

صعوبة في التنفس.