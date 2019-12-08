ندى الكامل تهاجم منتقديها: سيارتي بـ2 مليون يا تافهين.. حسوا بنعمة الصحة

علقت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، ظهرت من خلاله وهي ترقص بجوار سيارتها على أغنية "جابوا سيرته" للفنانة أصالة، خاصة بعدما جرى تداول الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت "ندى" لانتقادات من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل، والذين اتهموها بأنها تستعرض ممتلكاتها وسيارتها الباهظة، لتقرر الرد عليهم عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، قائلة: "أنتوا ناس رخمين وبايخين وتافهين وفاضيين.. وأنا قررت أبقى زيكوا.. لا عربيتي مش بمليون جنيه عربيتي تمنها 2 مليون و600 ألف. ودي عربيه واحده من التلاتة اللي عندي وكلهم مفيش منهم غير قليل".

وتابعت: "وأنتوا ناس جهلة ومش عارفين حتى دي أي فئه.. يا رخمين يا فاضيين.. لازم يعني اعمل showing يعني!! وأبين نعم ربنا ليل نهار ونستعرض والناس اللي حظها قليل نفضل نزهقها بالأخبار دي والتصرفات المريضة اللي للأسف بقت موضة رخيصة عند بعض الناس للأسف؟؟".

Advertisements

"ندى" نصحت منتقديها بعدم التطلع إلى ما في حوزة الغير وأن يقدروا قيمة الصحة التي ينعمون بها: "كل إنسان عنده نعمة متاخد منه حاجات قصادها كتير وأنا اتحدى صاحب الخبر ده وغيره وبطلب منه ياخد ده كله ويعيش عيان وأنا مش عاوزة حاجه غير الصحة وراحة البال والنوم من غير هم أو خوف أني هصحى بكرة وإلا خلاص.. وده إحساس مريع وهلع.. وإن ولادي وصحابي وجوزي وعيلتي يكونوا كويسين".

واختتمت رسالتها بقولها: "الناس اللي ربنا مديها الصحة دي نعمة كبيرة اوعوا تنسوها.. حسوا بنعمة الصحة.. ومش عيب أني أبين نعم ربنا وأفرح بيها.. عالأقل مش بنسى أحافظ على شعور الناس".