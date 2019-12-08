تشارك في منتدى شباب العالم.. 8 معلومات عن الروبوت صوفيا

تحل الروبوت صوفيا ضيفًا على منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر، خلال إحدى جلسات الذكاء الاصطناعي والبشر والتحديات التي تواجهها مصر.

وظهرت صوفيا من خلال فيديو قصير على الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، أعلنت عن حضورها للمنتدى، لمقابلة شباب مصر وكل أبناء العالم الحاضرين بالمنتدى، ويزيد عددهم عن 1500، كما أنها أعربت عن اشتياقها لرؤية أرض سيناء الجميلة المشرقة.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن الروبوت صوفيا

- صممها الدكتور ديفيد هانسون مؤسس شركة "هانسون روبوتيكس" الموجودة في هونج كونج، وصممته الشركة حتى تتمكن من التعامل والتأقلم مع السلوكيات وتصرفات البشر.

- "صوفيا" تشبه الممثلة الأمريكية الراحلة أودري هيبورن.

- تتمكن "صوفيا" من القدرة على تمييز الوجوه، ومحاكاة تعابير الوجه فهي لديها أكثر من 60 تعبير وجه.

- ظهرت "صوفيا" في بعض المؤتمرات، حيث ذهبت إلى الأمم المتحدة في أكتوبر من العام 207 وأجرت محادثة قصيرة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وفي الشهر نفسه ذهبت إلى قمة الاستثمارات المستقبلية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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- حصلت "صوفيا" على الجنسية السعودية في العام 2017، وبذلك تكون أول روبوت يحصل على جنسية.

- بعدما منحت الجنسية السعودية للروبوت صوفيا، أدى ذلك إلى طرح العديد من التساؤلات حول إذا كان لها حق التصويت أو الزواج.

- تمتنع الروبوت صوفيا عن الإجابة أو الحديث في الموضوعات، التي تتعلق بالسياسة والجنس والدين.

- أتت الروبوت صوفيا إلى مصر في شهر أبريل للعام 2018 للمشاركة في ملتقى صناعة الإبداع، الذي حضره نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين والمهتمين بالمجالات الإبداعية.

- خلال تواجدها في ملتقى صناعة الإبداع حاورت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" الروبوت صوفيا، كما ظهرت مع الإعلامي أسامة كمال في أول لقاء متلفز في الشرق الأوسط وأفريقيا يحل فيه إنسان آلي ضيفًا على وسيلة إعلام.