5 عادات غذائية تضمن لك عمر أطول (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي يحلم البعض بالعمر الطويل مع حالة صحية أفضل مع تحسين الصحة العقلية والبدنية والحفاظ على مستوى النشاط، وتلعب التغذية دور أساسي في ذلك لذا يقدم الكونسلتو خمس عادات غذائية تساهم في تعزيز فرص إطالة العمر والاستمتاع بها كل عام حسب ما ذكره health. للمزيد عن عادات غذائية تضمن لك عمر أطول.. اضعط هنا

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