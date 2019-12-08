درة تكشف حقيقة زواجها من نور الشريف قبل وفاته وحرمانها من الميراث

كشفت الفنانة التونسية درة زروق، عن حقيقة الشائعات التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، بشأن زواجها من الفنان المصري الراحل نور الشريف قبل وفاته بسنوات قليلة، ورفضه طلاقها بعد عودته لبوسي واتفاقهما على إبقاء زواجهما سراً.

ونفت درة عبر حسابها الشخصي في “فايسبوك”، الشائعة قائلةً: “مروّجو الشائعات الكاذبة على “فايسبوك” وكل من ينشرها ويعلّق عليها اتقوا الله وكفاية تشويهاً للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة… شيء سخيف فعلاً”.

كما نفت درة في تصريحات صحافية علاقتها بالفنان الراحل نور الشريف، قائلةً: “كلام سخيف لا أعرف من يقف خلفه، الموضوع لا يتعدّى شائعات انتشرت على صفحات مدفوعة على فايسبوك، ولا أساس له من الصحة”.

فيما سخرت درة، من شائعات زواجها في منشور آخر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قائلة: “أنا متزوجة من رشدي أباظة”، مُرفقة الكلام بتعبير ساخر.

وانتشر منشور غامض أثار جدلاً أخيراً على مواقع التواصل، يزعم زواج درة من الفنان الراحل نور الشريف، ورفضه طلاقها بعد عودته إلى النجمة بوسي لحبّه الشديد لها، ولم تتوقّف الشائعة عند هذا الحد، بل قيل أنّ الفنانة بوسي حرمتها من ميراثها من ثروة النجم الراحل، واتّفقا على إبقاء زواجها منه أمراً سرّياً.