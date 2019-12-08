انهيار موقع مستحضرات تجميل بسبب ترامب

لم يكن يعلم موقع سويسري متخصص في بيع مستحضرات التجميل، أنه سيتعرض للانهيار بسبب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

والبداية جاءت بعدما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الأربعاء الماضي تقريرا تحدثت فيه عن سر لون بشرة الرئيس الأمريكي المائلة للبرتقالي، وأن الرئيس يطلب من العاملات في منزله دائما توفير 3 أنابيب من مستحضر التجميل المعروف باسم BHC06 في غرفة نومه.

القائمون على الموقع، قالوا إنه تعرض للانهيار بسبب اكتظاظه بالزائرين بعد نشر تقرير الصحيفة الأمريكية هذا التقرير، ويصل سعر الأنبوب الواحد من المنتج المعروف باسم Bronx Colors حوالي 7 دولارات.

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الموقع أشار إلى أن هذا المستحضر له تأثير مثالي ومشرق، يمنح مستخدميه تغطية جميلة وطبيعية.

من جهته، قال المتحدث باسم العلامة التجارية لمنتج التجميل المذكور، إن قسم تكنولوجيا المعلومات "جن جنونه" بعد أن تسبب تدفق أعداد هائلة من الزائرين إلى موقع Bronx Colors في انهياره.

يذكر أن ترامب قد اشتكى قبل ذلك، من أن المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة هي السبب في ظهوره ببشرة برتقالية اللون.