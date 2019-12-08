مشروبات ووجبات تساعدك على التخلص من إنفلونزا الشتاء

بالتزامن مع فصل الشتاء دائما ما يصاب البعض بالأنفلونزا التي لا مفر منها خلال هذا الفصل، إلا أن هناك بعض المشروبات والوجبات التي تساعد على التخلص من هذا الفيروس بأسرع وقت، وفقًا لمجلة "فرويندين" الألمانية.

تناول لحم البقر

لحوم الأبقار من الأطعمة الغنية بمادة الزنك، والتي تعزز من نظام المناعة لمواجهة العدوى، فضلا عن أنه يوفر للجسم حاجته من البروتينات وفيتامين بي.

تناول الفواكه والخضروات

إذا ما أصيب المرء بالإنفلونزا، فلا بد للجسم من الحصول على ما يكفيه من مضادات الأكسدة، التي تلعب دورا مهما في تعزيز جهاز المناعة وتقويته، والتي تكثر في الفواكه والخضراوات.

تناول الماء بكثرة:

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ينصح بشرب الكثير من الماء لمقاومة الجفاف، خصوصا إذا عانى المصاب من الحمى والتعرق الشديد، وإذا مل من شرب الماء، فإنه يمكن للمصاب أن يستبدله بالشاي الأخضر، الغني بالمواد المضادة للأكسدة.

تناول "الشوربة"

تعتبر شوربة الدجاج من الأطعمة الجيدة عند الإصابة بالانفلونزا، فهو يحتوي على كل ما يحتاجه الجسم في مثل هذه المواقف، حيث توفر قطع الدجاج البروتين، كما وجد أنه يعزز من تكوين كريات الدم البيضاء، التي تساهم في مكافحة الفيروسات والعدوى.

أما شوربة الخضار المالحة فتقوم بتعويض الجسم عما يفقده من الصوديوم وتقيه من الجفاف.

تناول مشروب الزنجبيل

يعد الزنجبيل مشروبا مثاليا لمواجهة الإنفلونزا، وذلك بالنظر إلى تأثيره المضاد للالتهابات والمضاد للجراثيم.