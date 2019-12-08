حقيبة Story من ألكساندر ماكوين.. خيار أبرز النجمات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما القطعة المشتركة التي جمعت بين سيلينا غوميز وناعومي كامبل وكيا جيربر، ثلاثة نساء من فئات عمرية مختلفة وأساليب مختلفة ؟ إنها حقيبة يد ألكساندر ماكوين الجديدة "The Story" ، والتي تعد جزءًا من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2020 المستوحاة من أنواع الزهور المهددة بالانقراض.

وتم رصد النجمات الثلاثة وهن يحملن حقيبة "ستوري" الجديدة من ألكساندر ماكوين، في فترة قصيرة، حيث شوهدت كل من العارضتين كايا جربر ونعومي كامبل خلال شهر الموضة وهن يحمل الحقيبة الأنيقة.

حملتها نعومي كامبل أثناء جلوسها في الصف الأمامي ومشاهدة عرض المجموعة نفسها نسقتها مع سترة جيليه مزدوجة على شكل كاب وبنطلون مطابق.

فيما حملتها كايا جربر خلال أسبوع الموضة اللندني خارج المدرجات، نسقتها مع سترة رسمية بالكاروهات وقميص بسيط وبنطلون جينز وأحذية كونفيرس زرقاء.

ومن جهة أخرى، تألقت نجمة البوب سيلينا بالحقيبة أثناء تواجدها في مدينة نيويورك خلال ترويج ألبومها الجديد، حيث نسقتها مع بدلة كاملة رمادية وقميص أسود وزوجٍ من أحذية الميول بكعبٍ منخفض.

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ولا عجب أنَّ الجميع مهووسون بها، حيث تأتي في تدرجات ألوان مختلفة كوردي الأوركيد والكاكي والأحمر العميق جميعها مستوحاة من الزهور المهددة بالانقراض، كما تتميز بمقبض أمامي معدني ، صُمم ليكون بمثابة إشارة إلى خط المجوهرات الخاص بعلامة ماكوين، ولكن هذه الحقيبة الجلدية ليست جميلة فحسب، حيث يمكنك ارتداؤها من المكتب إلى حفلة راقصة بفضل المقبض العلوي القابل للضبط والحزام القابل للفصل.

ويمكنك حملها كحقيبة كلاتش ، أو بنمط الكرسبودي أو فوق كتفك، كما تأتي باللون الأسود، ويمكن بسهولة أن تكون هذه الحقيبة المفضلة الجديدة التي ترتدينها يوميًا ، ويمكنك ارتداء النسخة الوردي إلى الحفلات والمواعيد المسائية، أمّا إذا كنت تبحثين عن شيء أكبر حجما قليلاً، فقد أطلقوا أيضًا حقيبة "Tall Story"، وهي عبارة عن حقيبة توت كبيرة الحجم بنفس التفاصيل.

ويبلغ سعر الحقيبة 2190 دولارًا، وهي متاحة حاليا للشراء في متاجر العلامة البريطانية.