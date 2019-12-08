رانيا فريد شوقي تعتذر لوالدها: بناتي مش بيشوفوا أفلامك

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن عدم مشاهدة بناتها لأعمال والدها الفنان الراحل فريد شوقي، وذلك بسبب حبهم لمشاهدة الأفلام الأجنبية.

ووجهت "رانيا" الاعتذار لوالدها، خلال لقائها في برنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة "النهار" قائلة: "أسفة.. عيالي مش بيشوفوا أفلامك.. جيل غريب".

Advertisements

وتابعت خلال حديثها بأنها من الممكن أن تشاهد أفلامها والدها أكثر من 100 مرة: "أنا ممكن اتفرج على الفيلم 100 مرة.. من كتر حبي لأبويا.. وبناتي عارفين قيمة جدهم ونفسهم كانوا يشوفوه من كتر ما بحكي عنهم.. بس بقالهم مدة مش بيتفرجوا هما بيتفرجوا على أجنبي اكتر".

وأوضحت "رانيا" بأن والدها الفنان الراحل كان يتسم بالطيبة الزائدة التي أهدرت بعض حقوقه: "كان طيب زيادة عن اللازوم وأهدر الكثير من حقوقه.. وكان ممكن يجي على نفسه في موضوع الفلوس.. بس هو كان بيحب الفن ويحب يساعد زمايله".