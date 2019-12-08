بتعاني من حب الشباب؟.. إليك 4 نصائح لعلاجه

حب الشباب من المشاكل المزعجة بالنسبة للشباب، خاصة الفتيات، فهي تؤثر على مظهرهن، ويسعين بطرق عدة للتخلص منه للحصول على بشرة صافية.

وعرضت صحيفة "تايمز أوف إنديا" مجموعة من النصائح للتخلص من حب الشباب:

تنظيف ما يلامس الوجه

لابد أن تكون الأسطح التي تلامس الوجه نظيفة، مثل الوسائد والمكياج والهاتف الذكي تجنبًا لنقل أي جراثيم.

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غسل الوجه مرتين يوميًا

لابد من غسل الوجه مرتين يوميًا بالماء الدافئ والصابون، مع مراعاة تجنب المبالغة في غسل الوجه تجنبًا لإصابة البشرة بالجفاف.

عدم دعك الوجه بالإسفنجة

الحرص في استخدام إسفنجة المكياج في دعك الوجه، إذ أنها تهيج البشرة وتزيد من انتشار حب الشباب.

استخدام واقٍ شمسي خالٍ من الزيوت

لا بد من استخدام واقي شمسي خالٍ من الزيوت، لحماية البشرة من أشعة الشمس، فوجود زيوت إضافية على البشرة تساهم في وجود حب الشباب وانتشاره.