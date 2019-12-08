تعرفي على طرق تنسيق معاطف شتوية ملونة تُحاكي أسابيع الموضة العالمية

قدّمت عروض أسابيع الموضة باقة منوعة من أحدث موديلات المعاطف هذا العام. فهل تخيلتي خزانتك بدون معاطف في شتاء 2020؟ بالتأكيد لن تتمكني من مواجهة شدة البرد بدون أناقة وجاذبية معاطف 2020. باقة متنوعة من المعاطف الطويلة ذات الألوان الزاهية والمبهرة والتي يمكن تنسيقها بأكثر من ستايل ومع العديد من القطع.

نسقي المعطف الطويل باللون الوردي مع بنطلون كاروه وتوب باللون الأسود لتتمتعي بطلة غير تقليدية، ولا تتردي في ارتداء معطف شتوي كاروه مع توب خفيف وبنطلون جينز. إن كنت من محبي ارتداء التنورات في الشتاء فعليك بتنسيق المعطف الطويل معها لتحظي بإطلالة جذابة، وكذلك الفستان القصير.كل ما عليك فعله هو اختيار اللون المفضل لك وتألقي بستايل عصري.

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