منتجات المكياج قد تحمل أمراضاً قاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة بأن منتجات المكياج يمكن أن تكون أرضاً خصبة للبكتيريا التي قد تتسبب بأمراض قاتلة في بعض الأحيان، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

ووفقاً للدراسة التي أجريت في جامعة أستون الأمريكية، تم العثور على البكتيريا التي تهدد الحياة في منتجات المكياج الشائعة، حيث أشارت إلى أن الغالبية العظمى من منتجات المكياج المستخدمة مثل الماسكارا وأحمر الشفاه ملوثة بالجراثيم التي تهدد الحياة.

وقال مؤلف الدراسة: "إن منتجات المكياج التي يستخدمها ملايين الأشخاص في العالم يومياً ملوثة بجراثيم "إي كولي وستافيلوكوسي" والتي يمكن أن تسبب أمراضاً دموية عديدة وفشلاً في الكلى."

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كما توصلت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقي، إلى أن البكتيريا التي يمكن أن تسبب أمراضاً مثل الالتهابات الجلدية وتسمم الدم، وجدت في تسعة من أصل عشرة من منتجات المكياج. ويزداد هذا الخطر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من البكتيريا الخطيرة.

وقد قام العلماء بفحص منتجات وأدوات التجميل، ووجدوا بأن هذه المنتجات عادة ما تكون معرضة للتلوث، وذلك لأنها تكون رطبة بعد الاستخدام مما يخلق أرضاً خصبة مثالية للبكتريا الضارة.

ونصح العلماء بإجراء تنظيف دوري لجميع منتجات التجميل بعد استخدامها وخاصة فراشي التجميل التي تحمل عادة الكم الأكبر من البكتريا، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا.