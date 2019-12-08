متى يجب عليك تجديد ديكور مطبخك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يلجأ البعض إلى تجديد ديكور المطبخ من وقت لآخر، نظراً لأنه أحد أكثر الأماكن استخداماً في المنزل.

وبخلاف باقي الغرف، يحتاج المطبخ إلى عناية خاصة، ومن الضروري أن يخضع لبعض أعمال التجديد من وقت لآخر.

وفيما يلي بعض العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار، عند التفكير بتجديد المطبخ، بحسب موقع أميزنج إنتيرير ديزاين، بحسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

-عمر المطبخ

إذا كنت تشعر بالضجر من مظهر مطبخ، فعلى الأرجح لأنه قديم، ولهذا السبب عليك إجراء بعض التعديلات عليه، وإعادة تصميم الديكور حتى يتناسب مع التصاميم العصرية. حيث تتميز المطابخ هذه الأيام بتجهيزات حديثة وفوضى أقل وألوان محايدة، مع زيادة سعة التخزين.

-لا يوجد مانع مادي

تحتاج أعمال التجديد في المطبخ إلى ميزانية لا بأس بها، لذلك يجب أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، وتدخر المال اللازم لعمليات التحديث بشكل مسبق، مع حساب كافة المصروفات التي تحتاجها.

-التغيرات الوظيفية

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قد يكون المطبخ في السنين الأولى للزواج مناسباً للزوجين، لكن مع إنجاب الأطفال، ستحتاج إلى مساحات إضافية، فهناك عناصر أخرى يجب إضافتها مع تغير احتياجات الأسرة.

-مطبخك الحالي تالف

كما ذكرنا سابقاً، يشهد المطبخ حركة كبيرة مقارنة بباقي المنزل، لذلك تتعرض عناصر الديكور للتلف بشكل أسرع، مثل البلاط أو السيراميك أو الطلاء، وكذلك الحال بالنسبة للخزائن والأدراج وغيرها، ويجب تحديث هذه العناصر كلما تعرضت للتلف للحفاظ على جمال المطبخ.

-البقع والأوساخ

في بعض الأحيان تصبح إزالة البقع والأوساخ مهمة صعبة وحتى مستحيلة، وهنا تبرز الحاجة إلى استبدال البلاط بالكامل بدلاً من تنظيفه.

-الحاجة إلى أجهزة جديدة

معظم الأجهزة المستخدمة في المطبخ لها عمر افتراضي، لذلك من المفترض أن يتم استبدالها من وقت لآخر، كما أن شكل الأجهزة القديمة يسيء إلى مظهر المطبخ.