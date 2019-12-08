رانيا يوسف متهمةٌ بتقليد ياسمين عبد العزيز.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبّبت أحدث إطلالة للفنانة المصرية رانيا يوسف، والتي كشفت عنها عبر حسابها على "إنستغرام"، في جدل واسع بين متابعيها، حيث اتّهمها كثيرون بالتقليد.

وظهرت رانيا في الصورة التي نشرتها، بفستان مُشجّر يُشبه تمامًا الفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، أثناء حلولها ضيفةً ببرنامج "معكم منى الشاذلي" منذ 3 أشهر تقريبًا.

ولم يَفُت المتابعون الأمر، حيث انهالت التعليقات ضدّ رانيا مشيرين إلى ارتدائها نفس فستان ياسمين عبد العزيز، ومن بين التعليقات: "إنتي واخدة الفستان من ياسمين ولا إيه؟"، و"ده بتاع ياسمين وظهرت فيه أحلى بكتير أصلا".

إلا أنّ حقيقة الأمر، هو أن ياسمين عبد العزيز من قلّدت رانيا في ارتداء نفس الفستان، حيث قامت الأخيرة بارتدائه في شهر أبريل الماضي، ونشرت صورةً لها عبر "إنستغرام"، أي قبل حلقة ياسمين مع الإعلامية منى الشاذلي، ثم عادت وارتدت رانيا نفس الفستان في أحدث ظهور لها.

واعتادت رانيا يوسف على إثارة الجدل من خلال إطلالاتها في المهرجانات الفنية وعبر حساباتها الشخصية، إلا أنها خالفت التوقعات في مهرجان القاهرة بدورته الأخيرة، واعتمدت إطلالتين مُحتشمتين في حفليْ الافتتاح والختام.

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وكانت أبرز الإطلالات التي أثارت جدلًا واسعًا لرانيا يوسف، ذلك الفستان الذي ارتدته في الدورة 40 من مهرجان القاهرة السينمائي، ووصفه كثيرون بـ"المايوه"، خاصةً أنه لم يحتوِ على بطانة من الأسفل، ليتسبّب في هجوم حاد ضدها وتقديم بلاغات وصلت بها إلى المثول أمام القضاء بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وانتهت رانيا يوسف مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل "مملكة إبليس" الذي شاركتها البطولة فيه غادة عادل وتأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.

أمّا الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، فقد عُرض لها في موسم رمضان الماضي، مسلسل "لآخر نفس" الذي قامت ببطولته إلى جانب كل من فتحي عبد الوهاب وأحمد العوضي وكوكبة من الفنانين.

في حين تستعدُّ ياسمين، لخوض سباق دراما رمضان المقبل 2020، بعمل فني من تأليف السيناريست المصري عمرو محمود ياسين، الذي حقّق نجاحًا كبيرًا بمسلسله الأخير "نصيبي وقسمتك"، في أجزائه الثلاثة.