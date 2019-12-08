تعرف على خطوات اختبار "FAST" للكشف المبكر عن بوادر جلطة المخ

الإصابة بسكتة دماغية، تعني أن الدماغ لا يحصل على الدم الذي يحتاجه، ولتجنب الوصول لهذا الموقف الخطير، فأنت بحاجة إلى علاج على الفور لتقليل فرص تلف المخ أو الإعاقة أو حتى الموت.

ويمكنك تجربة اختبار "FAST" للتحقق من الأعراض الأكثر شيوعًا لـ الجلطة الدماغية في نفسك أو في شخص آخر، بحسب موقع "ويب مد".

اختبار FAST

الوجه Face dropping

ابتسم وانظر إذا تدلى جانب واحد من الوجه.

الذراعين Arm weakness

ارفع ذراعيك، هل تسقط ذراع واحدة؟

الكلام Speech difficulty

قل عبارة قصيرة وتحقق من عدم وضوح الكلام الغريب.

الوقت Time

إذا كانت الإجابة على أي من هذه هي نعم، فاتصل بالإسعاف على الفور واكتب الوقت الذي بدأت فيه الأعراض، حيث تعتبر الدقائق مهمة في علاج السكتة الدماغية.

استدعاء الطبيب أو القيادة إلى المستشفى بنفسك يضيع الوقت، يمكن للعاملين في مجال الإسعاف الحكم على وضعك في أقرب وقت، وهذا يعزز فرصتك في الحصول على العلاج الذي تحتاجه في أقرب وقت ممكن.

إشارات تحذيرية للإصابة بالجلطة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية تدريجياً في بعض الأحيان، لكن من المحتمل أن تظهر أعراض مفاجئة واحدة أو أكثر مثل هذه:

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تنميل أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصةً على جانب واحد.

الارتباك أو الصعوبة في فهم الآخرين.

صعوبة في التحدث.

مشكلة في رؤية في عين واحدة أو كلتا العينين.

مشاكل في المشي أو البقاء متوازن أو منسق.

دوخة.

صداع شديد يأتي بدون سبب.

إذا كانت لديك هذه الأعراض، فاتصل بالإسعاف حتى لو لم تكن متأكدًا من إصابتك بجلطة دماغية.