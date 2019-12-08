لأصحاب الحميات الغذائية.. طريقة عمل بيض عيون بالجبن الشيدر

قد يتناول البعض ممن يتبعون أنظمة الحمية الغذائية، طبق البيض بالشيدر لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية، وتقدم "هُن" طريقة تحضيره للشيف "عماد الخشت". مقادير بيض عيون بالجبن الشيدر بيض زبدة ملح Advertisements فلفل أسود جبن شيدر مبشور طماطم للتزين طريقة تحضير بيض عيون بالجبن الرومي والشيدر يدهن قالب الفرن بالزبدة ويضاف البيض وفوقه رشة ملح وفلفل ثم تضاف الشيدر ويوضع بالفرن لمدة 4 دقائق أو حتى تمام التسوية ويقدم مزين بالطماطم

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