منها وضعية الجسد والكتفين.. نصائح لعلاج آلام الرقبة

قد يشعر البعض نتيجة الجلوس لفترات طويلة أو النوم الخاطئ، بآلام في الرقبة، ولا يعرف كيف يمكن علاج ذلك، وتقدم "هُن" بعض النصائح لعلاج آلام الرقبة وتجنبها، وفقًا للشرق الأوسط.

وضعية الجسد

للحفاظ على الرقبة سليمة دون أية آلام، عليك المحافظة على وضعية جسدية جيدة، وذلك بالحفاظ على انتصاب رقبتك في وضع محايد، وهو ما يعني توازن رأسك مباشرة فوق عمودك الفقري، أي أن الرأس لا يميل إلى الأمام أو إلى أحد الجوانب.

وضعية الأكتاف

حاول دوما أن تحافظ على انخفاض كتفيك، وإلى الخلف، في وضع استرخاء، وراقب هذا الأمر دوما.

البعض يتجه إلى تفعيل المنبه كل 45 دقيقة لتذكيرهم بضرورة ضبط وضعيتهم الجسدية، وهو أمر في غاية الأهمية للعاملين في المكاتب أو الذين يعانون الخمول.

وضع الأجهزة الكهربائية في مستوى العين

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عليك أن ترتب مكتبك، بحيث يكون الكومبيوتر على مستوى العين، وأن تكون قدماك مثبتتين على الأرضية.

كذلك يجب ألا تتحدث بالهاتف وأنت تميل برأسك إلى إحدى الجهات، لأن ذلك يسبب إجهادا على عضلات الرقبة.

التغلب على التوتر والقلق

لابد من الحفاظ على مستويات متدنية من التوتر والإجهاد، حيث يزيدان من الإحساس بالألم ويؤديان إلى اتخاذ وضعية أسوأ ويشدان العضلات شبه المنحرفة العليا، التي ترتبط مع قاعدة الرأس والكتفين.

لف الرقبة بحرص

لا تلف رقبتك، فقد يؤدي ذلك إلى انسحاق عظامك في ما بينها، وبدلا من ذلك حاول مطّ الرقبة بلطف من جهة إلى جهة أخرى (انظر إلى اليسار ببطء وتوقف لفترة 10 ثوان، ثم انظر ببطء إلى اليمين وتوقف لفترة 10 ثوان)، أو إلى الأعلى والأسفل (إحن الرقبة ببطء إلى الخلف وتوقف لفترة 10 ثوان، ثم إحنها إلى الأمام وتوقف لفترة 10 ثوان).

ويجب ألا تحنِي رأسك لأكثر من 10 دقائق، سواء كنت تقرأ أو تشاهد التلفزيون أو تعمل مع الكومبيوتر أو الهاتف، وغير وضعيتك الجسدية لكي توجه عينيك إلى الأمام، وضع ذراعيك فوق الوسادة أو على جانبي الكرسي إن كنت تقرأ.