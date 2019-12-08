"عروسة فطومة".. حكاية دمية صنعتها بهجة لتكون "باربي المصرية"

في الوقت الذي كانت تتابع فيه الفنانة التشكيلية، فاطمة حسن، إحدى الصفحات على "فيس بوك" المتخصصة في صنع العرائس رغبة منها في شراء واحدة تزين بها سيارتها، لم تكن تعلم بأنها ستكون نموذجا لصنع إحدى العرائس، اعتمادا على ملامحها.

مكالمة قصيرة دارت بين "فاطمة"، وفريق "بهجة"، القائم على صفحة لصنع العرائس على "الفيس بوك"، كانت بدايتها طلب من الفنانة التشكيلية لشراء إحدى العرائس، لكنها فوجئت بطلب من إدارة الصفحة بإرسال صورة لها، لتحويلها إلى عروسة: "هما كانوا شايفين أن ملامحي مصرية أوي" بحسب حديث الفنانة فاطمة، لـ"هن".

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انتهت المكالمة وبعد أسبوع كامل، فوجئت "فاطمة" بالعروسة التي حملت ملامحها والتفاصيل الدقيقة، حتى في "الحسنة" التي تميز وجه الفنانة التشكيلية: "فات أسبوع.. وفجأة لقيت العروسة شبهي جدًا في كل التفاصيل حتى الحسنة اللي في وشي".

فرحة غير متوقعة عاشتها الفنانة التشكيلية، حينما وضعت صور العروسة التي تشبهها على حسابها على "فيس بوك"، لتفاجأ بتداولها بين رواد "التواصل الاجتماعي" وحصولها على طلبات الكثيرين لشراء العروسة: "حطتها عندي.. ولقيت ناس كتير شيروها وفيه اللي عاوز يشتريها كمان".

"عروسة فطومة" هكذا استقر فريق "بهجة"، على اسمها، بعدما قرورا تسجيلها في الشهر العقاري، وتوزيعها: "فرحت.. عشان إحنا دايمًا كنا بنحب العرائس اللي شبه باربي.. لكن العروسة دي فيها شبه المصريين وملامحنا".