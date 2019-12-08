أصبحت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، خلال الفترة الأخيرة، حريصة على مشاركة متابعيها بتفاصيل رحلاتها ومحافلها الرسمية، وأبرز لقطاتها مع أبنائها وأصدقائها.
ومؤخرا، نشرت "عاشور" صورا لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة نجمة هوليوود الشهيرة سلمى حايك.
وظهرت زوجة "الهضبة"، بسترة جلدية سوداء اللون، مع الشعر الكيرلي المعتاد، متخلية عن المكياج الصارخ، معلقة: "يشرفنى جدا أن أكون مع سلمى حايك، استضافة رائعة، برفقة الكثير من المواهب، والكرم والدفء".
وكانت زوجة الفنان، نشرت مؤخرا عددا من المقاطع المصورة، والصور، توثق بها رحلتها لمدينة "إبيرة" الإسبانية، برفقة ابنتيها كنزي وجنا، عبر خاصية "ستوري".
وظهرت "كنزي"، بـ"جيب" قصيرة من اللون الأبيض، وتوب ستوميك، وترسم الحنة، تاركة شعرها الأشقر كيرلي، بينما كانت "جنا" بالشعر الأسود برفقة والدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة عاشور بصحبة سلمى حايك: استضافة رائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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