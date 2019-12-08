إذا كانت أسرتك من عُشاق لحم النعام الطري، تستطيعين أن تحضري لها "ستيك النعام" الشهي، وقدميه مع الأرز الأبيض، والخضار السوتيه.

مقادير عمل لحم النعام

شرائح من لحم النعام الطري

مشروم مقطع

ثوم مفروم

زعتر ناعم

كرات ناعم

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ملعقتين خردل

½ كوب كريمة

ملعقتين زعترمفروم

طريقة عمل لحم النعام

في طاسة على النار، شوحي الكرات في الزبدة، مع الكريمة.

ضيفي الزعتر والخردل، وقلبي المكونات جيدًا.

في وعاء أخر، شوحي الثوم، مع المشروم، ثم ضيفي شرائح اللحم.

ضيفي خليط الكرات بالكريمة للحم على النار، واتركيهما حتى ينضجا.