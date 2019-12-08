فنانة يونانية تشرف على تدريب الفنانين التشكليين في الإسكندرية

تولت المرممة اليونانية، ناتاشا، تدريب المشاركين على ترميم الأعمال الفنية بطريقة علمية مبتكرة أمس، مع الحفاظ على قيمتها التراثية والتاريخية، وعودتها لما كانت عليه.

20 مُرمماً وفناناً تشكيلياً أنهوا أمس ورشة لمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية بالتعاون مع المركز الثقافي اليوناني، لتعلم مهارات ترميم الأعمال الفنية وتطبيقها على أعمال المتحف، في محاولة للحفاظ على الإرث الفني والتاريخي والتراثي داخل أحد أهم وأقدم المتاحف بالمدينة الساحلية.

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وقال علي سعيد، مدير متحف الفنون الجميلة، إن الورشة استمرت يومين، بمشاركة عدد من المرممين والفنانين بالإسكندرية.

وأضاف أن المشاركين استفادوا من المرممة اليونانية في خوض تجارب عملية على أعمال المتحف، موضحاً لـ"الوطن" أن التجارب المنفذة كانت لعدد من الترميمات السابقة لبعض اللوحات، مع عدد من النصائح المفترض أن تُتبع للحفاظ على الأعمال بعد ترميمها.

وتابع قائلاً: "لوحة مشهورة باسم الطفل الأحمر، للفنان بابا چورچ، تم ترميمها خلال الورشة، إضافة إلى لوحات قديمة لأنيبال اسكونياميليو، وأخرى لمجموعة من الفنانين المستشرقين".