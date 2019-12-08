يعتبر ساندوتش البرجر بالمشروم والريحان، من أكثر الاكلات المفضلة لدى الكثيرين خاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي. وإليكِ طريقة عمل ساندوتش برجر بالمشروم والريحان، على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي". مقادير برجر بالمشروم والريحان برجر مشوي جاهز مشروم ريحان طازج مفروم بقدونس مفروم Advertisements زيت زيتون صويا صوص بيضة مضروبة طريقة تحضير برجر بالمشروم والريحان - يشوى البرجر في طاسة على النار يشوح المشروم في الزبدة ثم يضاف الريحان والصويا صوص - يضاف القليل من الفلفل في طاسة آخرى ويسوى البيض مع رشة من الفلفل الأسود - يدهن السندوتش بالكاتشب ثم تضاف شريحة البرجر ثم يضاف البيض - يضاف المشروم بالصويا ويقدم السندوتش

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