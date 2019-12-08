سهلة وجديدة.. طريقة عمل السوشي في المنزل

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل السوشي، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الوجبات الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل السوشي نصف كيلو أرز صدور دجاج 125 جرام ملح صيني 2 ملعقة كبيرة سكر ربع كوب خل أرز 350 مل ماء 100 مل خل أبيض أصابع كابوريا نوري أفوكادو شرائح رفيعة كافيار صويا صوص Advertisements ترياكي صوص زيت زيتون سمسم حبة البركة بامبو سوشي طريقة عمل سوشي اسلقي الأرز في ماء واخلطيه مع خل أرز وخل أبيض وملح صيني وسكر. ضعي أصابع صدور الدجاج حتى تأخذ لونا في طاسة بها زيت على النار. ضيفي صوص ترياكى مع قليل من الملح ثم قطعي الدجاج قطع صغيرة. كوري الأرز واحشيه بقطعة الدجاج وأفوكادو وكوريه على شكل كرة ثم غطيه بالسمسم وحبة البركة وقدميه. افردي بامبو السوشي، وعليه النوري، ثم افردي الأرز المسلوق ثم ضعي عليه كافيار وشرائح خيار ضيفى شرائح أصابع كابوريا ولفيه جيدا ثم ارفعي بامبو السوشي وقطعيه حلقات وقدميه مع الصويا صوص.

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