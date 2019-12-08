طريقة عمل محشي كرنب دايت

المحشي من الأكلات المحببة في الشتاء، حيث يبعث على الدفء، ولكن به الكثير من السعرات الحرارية، وإذا كنتِ تتبعين نظاما غذائيا، عليكِ أكل عدد محدود من قطع المحشي، وكذلك طبخه بطريقة منخفضة الدهون، يستعرضها التقرير التالي. المقادير كرنب نصف سلقة في ماء وملح وكمون. 2 بصلة مفرومة. كوب عصير طماطم. حزمة كسبرة مفرومة. حزمة بقدونس مفروم. حزمة شبت مفروم. كوب جزر مبشور. كوب كوسة مبشورة. كوب لحم معصج. (حسب الرغبة) كوب أرز. ملح وفلفل أسود. كسبرة ناشفة. Advertisements قرفة. بهارات. كركم. زيت. مرقة خالية الدسم. أوراق كرنب خارجية. طريقة التحضير يشوح البصل في زيت على النار. تضاف الطماطم والملح والفلفل الأسود. يضاف الأرز عند الغليان والبقدونس والكسبرة والشبت والجزر والكوسة. تضاف القرفة والكركم والبهارات والكسبرة الناشفة واللحم المعصج. يقطع ورق الكرنب ويلف على الحشوة. ترص أصابع الكرنب في الحلة على أرضية من الأوراق الخارجية. توضع على النار ويضاف المرق، لربع الحلة. بعد الغليان تخفض الحرارة وتترك حتى تمام التسوية. يمكن استخدام الخلطة السابقة للفلفل، والكوسا، والباذنجان.

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