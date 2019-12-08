أمل مبدي: تكريم السيسي للمنتخب البارالمبي تتويج لتعب أمهاتهم

عبّرت الدكتورة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، عن سعادتها الغامرة، بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاتحاد اليوم السبت، ضمن تكريمه للمدربين واللاعبين أصحاب البطولات القارية والعالمية.

وقالت "مبدي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "شعرت بالدموع وبدأ قلبي في الخفقان، شعرت أن مشوار البطولة كان رائعًا للغاية، وكانت نهايته أننا كُرمنا من الرئيس السيسي، شعرت كأني أمسك السماء بيدي".

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وأضافت: "الرئيس كان مبتسمًا، وكل الحضور شعروا بالسعادة التي شعرنا بها بسبب هذا التكريم، ما حدث اليوم تتويج لتعب أمهات الأبطال".

وأوضحت أن الأبطال البارالمبيين كانوا ملتزمين للغاية خلال تكريمهم من الرئيس السيسي: "هذه هي الرسالة التي يحرص الرئيس على تصديرها للمجتمع، وهم يستطيعون تحقيق الكثير من الأشياء، حيث حقق المنتخب البارالمبي 14 ميدالية في بطولة العالم، بالرغم من أنه تكون منذ 5 سنوات فقط".

وتابعت: "فخورة بالأهالي وأعضاء الاتحاد ووجودي مع رئيسي، وأنا أشكره وقلت له كرمتنا وشرفتنا، ليرد عليّ بمنتهى دماثة الخلق وقال انتو اللي كرمتونا وشرفتونا، هذا الرجل يستحق كل الاحترام والتقدير، وأنا أنحني له، والصورة التي التقطها مع أبطالنا غالية على قلوب الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم".