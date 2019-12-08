محمد صبحي يرثي زوجته في ذكرى ميلادها: لن أنساكِ أبدا حتى يجمعنا الله

عقب أيام من نشره لكلماته الرومانسية، لزوجته التي توفاها الله منذ ثلاثة أعوام، بمناسبة ذكرى عيد زواجهما، عاد الفنان محمد صبحي، لرثاء زوجته على حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة عيد ميلادها.

فلم يترك "صبحي" مناسبة، جمعته بزوجته الراحلة، نيفين رامز، والتي أودى السرطان بحياتها، إلا ووقف عندها ورثاها بالعديد من الرسائل المؤثرة.

ونشر محمد صبحي، صورة جمعتهما، مُعلقًا:" زوجتي الحبيبة .. مثل اليوم فارقتيني 6 ديسمبر 2016.. ولن أنساكِ أبدا .. حتى يشاء الله أن يجمعنا .. ذكراكِ فخر واعتزاز وحب".

Advertisements

وكان الفنان، نشر مؤخرًا، وقبل عيد زواجهما الثالث الذي يأتي بعد رحيلها، قائلًا: "حبيبتي زوجتي الغالية عيد جوازنا الثالث بعد رحيلك اقترب 13 نوفمبر.. سأحتفل به بطريقتي مع أروع أسرة تركتها لي.. فيها روحك وحنانك وطيبتك ورقيك.. دائما معي حتى يأذن الله بلقائك".

رسالة الفنان محمد صبحي، حازت على آلاف المشاركات من متابعيه، معجبين بوفائه لزوجته، كما انهالت التعليقات مشيدة بإخلاص صبحي: "الوفاء بعد الممات"، "صورة بألف معنى الراجل المحترم يفضل ينعي زوجته لآخر العمر لأنها محترمة وحافظة على بيته وأولاده وكرست حياتها لبيتها دة المعنى الحقيقي للحياة ورغم الشهرة لزوجها تثق فيه لأنها محترمة لكن العجب العجاب في ستات متوفر لها الحياة الكريمة ورغم كدة الطبع غلاب في الخيانة"، "الراجل المحترم لما يحب بجد"، "إنسان قبل ما يكون فنان احترامه لزوجته وحبه ليها حتى بعد وفاتها يجعله رجل غريب في زمنا هذا، ياريت كل الرجال زيك يا بابا ونيس".