دراسة: ثلث مرضى سرطان الرئة يعانون من الإكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أفادت دراسة طبية جديدة بأن حوالي ثلث المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم حديثًا بأكثر أشكال سرطان الرئة شيوعًا يعانون من أعراض الاكتئاب المتوسطة إلى الشديدة.

وبالنسبة لكثير من هؤلاء المرضى - خاصة أولئك الذين يعانون من أعراض حادة - يحدث الاكتئاب في مزيج من مستويات عالية من القلق، والإجهاد الناجم عن الصدمة، وضعف الأداء اليومي وألم كبير وأعراض جسدية أخرى.

وقالت الدكتورة "باربرا أندرسن" الأستاذ في جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة: "تشير النتائج إلى أن الأطباء بحاجة إلى فحص مرضى سرطان الرئة بحثًا عن الاكتئاب ثم العمل على إحالة المرضى للحصول على الرعاية".

وتابعت: "المرضى الذين يعانون من أعراض الاكتئاب المعتدلة أو الشديدة هم أكثر عرضة لأن يكون لديهم نوعية حياة أقل ونتائج مرضية أسوأ مقارنةً بأولئك الذين تم تشخيصهم أيضًا بسرطان الرئة، ولكن مع أعراض اكتئابية خفيفة أو بدون أعراض اكتئابية.