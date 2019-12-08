أبرزها الموز.. 10 أطعمة مفيدة لتحسين الحالة المزاجية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم: مع التقلبات الجوية وإقبال الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يعاني البعض من سوء الحالة المزاجية ما يؤثر على كفاءة الشخص سواء على مستواه أدائه العملي، أو معاملاته الاجتماعية. الكونسلتو يستعرض في الصفحات التالية 10 أطعمة تساهم في تحسين الحالة المزاجية حسب موقع everydayhealth. للمزيد عن أطعمة مفيدة لتحسين الحالة المزاجية.. اضغط هنا

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