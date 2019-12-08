أطعمة ومشروبات لا تتناولها في ليل الشتاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

في ليالي الشتاء ومع برودة الطقس، يلجأ البعض لتناول الأطعمة والمشروبات اعتقادًا منهم بأنها تشعرهم بالدفء وتمنحهم الطاقة، لكن بعضها يسبب زيادة في الوزن ويؤدي للإصابة بالسمنة.

في الصفحات التالية يستعرض "الكونسلتو" أبرز الأطعمة والمشروبات التي تسبب زيادة الوزن في فصل الشتاء، وفقًا للدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية.

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