الامارات | أفراح المزروعي والحميري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام خليفة فاضل المزروعي، حفل استقبال بمناسبة عقد قران نجله سعيد إلى كريمة محمد سيف الحميري. حضر الحفل، الذي أقيم بمنزل العائلة في منطقة ند الشبا بدبي، نائب رئس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق ضاحى خلفان تميم، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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