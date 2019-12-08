الامارات | 350 شخصاً يلبون نداء «نظفوا الإمارات» في أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن 350 شخصاً يلبون نداء «نظفوا الإمارات» في أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت حملة «نظفوا الإمارات» بدورتها الـ18، التي تنظم تحت رعاية وزارة الاقتصاد محطتها الثانية، وحطت رحالها في إمارة أم القيوين بشاطئ الصيادين، أمس، بعد أن حققت نجاحاً في إمارة الشارقة، في الخامس من ديسمبر الجاري. وشارك في الحملة - التي جرى تنظيمها بالتعاون بين بلدية أم القيوين، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة، إلى جانب عدد من المؤسسات الداعمة - 350 شخصاً، لبوا نداء المشاركة، وجمعوا ثلاثة أطنان من النفايات. ومن المقرر أن تنطلق الحملة في عجمان بعد غدٍ، وبالفجيرة في 11 الجاري، وبدبي في 14 الجاري، وفي أبوظبي 15 الجاري، وأخيراً في رأس الخيمة 17 الجاري. وقالت رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، حبيبة المرعشي، إن إطلاق هذه الحملة الوطنية يستهدف توحيد فئات المجتمع نحو الاستدامة، وتعزيز الوعي لدى الصغار والكبار. وأضافت: «من خلال هذه المنصة المتميزة، استطعنا تحقيق ذلك، ونشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام».