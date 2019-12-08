الامارات | أفراح الشامسي والنعيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والنعيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه خميس علي حمد الشامسي، بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة محمد عبدالله بن قيعال النعيمي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بصالة الخبيصي في مدينة العين، الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، والشيخ راشد بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، وعدد من وجهاء القبائل والمسؤولين والضباط وأعضاء من السلك القضائي، وجمع من المدعوين والمهنئين.